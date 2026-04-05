نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجدي الوليلي: ارتفاع الدولار يدعم تنافسية الصادرات الزراعية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 5 أبريل 2026 07:06 مساءً - يارا الجنايني _ قال مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ورئيس مجلس إدارة شركة الوليلي للحاصلات الزراعية، إن القطاع الزراعي في مصر لا يواجه حاليًا أي نقص أو اختناقات في مدخلات الإنتاج، مؤكدًا أن أغلب المحاصيل الزراعية تعتمد بالأساس على الإنتاج المحلي، بما يعزز من مرونة القطاع في مواجهة الاضطرابات العالمية.

أوضح الوليلي في تصريحات لجريدة «دوت الخليج»، أن محاصيل رئيسية مثل الأرز والسكر والفاصوليا والفول تعتمد بدرجات كبيرة على الإنتاج المحلي، فيما تتمتع مصر بميزة نسبية واضحة في إنتاج وتصدير الخضروات والفاكهة، ما يجعلها من القطاعات الرابحة في ظل تقلبات سعر الصرف وارتفاع الدولار.

الطلب الخارجي على الحاصلات الزراعية يرتفع بنحو 20%

أضاف أن ارتفاع سعر الدولار يمثل عامل دعم للصادرات الزراعية، حيث يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالخارج، ويعوض في الوقت ذاته الزيادات في تكاليف الشحن والنولون، مشيرًا إلى أن الطلب الخارجي على الحاصلات الزراعية المصرية شهد زيادة ملحوظة تُقدر بنحو 20%، مع وجود إلحاح متزايد من الأسواق المستوردة.

وأكد أن مخزون السلع الإستراتيجية، خاصة البروتين النباتي، يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وقد يمتد إلى نهاية العام، مشيرًا إلى أن تراجع الاستهلاك مع ارتفاع الأسعار يسهم في إطالة عمر هذا المخزون.

قطاع الأسمدة الأكثر تأثرًا لاعتماده على الغاز بنسبة 60%

تابعنا على | Linkedin | instagram

في المقابل، لفت الوليلي إلى أن قطاع الأسمدة يُعد الأكثر تأثرًا بالتطورات الراهنة، نظرًا لاعتماده بنسبة تصل إلى 60% على الغاز الطبيعي كمدخل إنتاج رئيسي، ما يجعله عرضة مباشرة لتقلبات أسعار الطاقة.

وحذر من أن استمرار هذه الضغوط قد ينعكس على القطاع الزراعي لاحقًا من خلال تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار.

20 – 25% زيادة في تكلفة الإنتاج بسبب الطاقة والنقل والأجور

وأكد أن تكلفة الإنتاج الزراعي شهدت زيادات ملحوظة تتراوح بين 20% و25% في الفترة الأخيرة، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، ومدخلات التشغيل، وقطع الغيار، إلى جانب زيادة تكاليف النقل والتداول عبر مراحل سلسلة الإمداد المختلفة، فضلاً عن الضغوط المرتبطة بزيادات الأجور.

ونوّه بأن هذه الزيادة في التكاليف ستنعكس حتمًا على أسعار المنتجات الزراعية، إلا أن حجم الزيادة الفعلية سيظل مرهونًا بقدرة المستهلكين الشرائية وآليات العرض والطلب، خاصة في السلع سريعة التلف مثل الخضروات، التي قد تشهد تقلبات سعرية هبوطًا في حال ضعف الإقبال.

وتابع أن ارتفاع الأسعار بدأ بالفعل يؤثر على أنماط الاستهلاك، حيث يلجأ المستهلكون إلى تقليل الكميات المشتراة، ما يسهم جزئيًّا في تخفيف الضغوط التضخمية عبر تراجع الطلب.

وفيما يتعلق بالصادرات، أفاد الوليلي يأن القطاع يواجه تحديات لوجستية متزايدة، على رأسها نقص الحاويات وارتفاع تكاليف الشحن، نتيجة اضطرابات حركة الملاحة العالمية، خاصة في مناطق حيوية مثل مضيق هرمز، ما أدى إلى تكدس بعض السفن وتأخر عمليات النقل.

وذكر أن هذه التحديات قد تحد من قدرة القطاع على الاستفادة الكاملة من زيادة الطلب الخارجي، رغم وجود فرص قوية لنمو الصادرات خلال الفترة المقبلة.

وتوقع الوليلي أن يشهد أداء القطاع الزراعي تحسنًا خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول، مدفوعًا بزيادة الطلب الخارجي، بشرط توافر حلول فعالة للتحديات اللوجستية التي تعوق حركة التصدير.

وعلى صعيد التمويل، أشار إلى أن البنوك تُبدي مرونة واضحة في تمويل الأنشطة التصديرية، نظرًا لأهميتها في توفير العملة الأجنبية، مؤكدًا أن الشركات المصدرة تحظى بأولوية في الحصول على التسهيلات الائتمانية.

لكنه أوضح في الوقت نفسه أن السوق لا يشهد وفرة في الدولار، مرجعًا ارتفاع سعره إلى زيادة الطلب وتراجع التدفقات، إلى جانب خروج الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل.

وأكد أن التصدير يمثل حاليًا أحد أهم مصادر توفير النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، في ظل التحديات التي تواجه إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، مشيرًا إلى وجود تحركات حكومية نشطة لدعم المصدرين وتذليل العقبات أمامهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجدي الوليلي: ارتفاع الدولار يدعم تنافسية الصادرات الزراعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.