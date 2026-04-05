مصطفى سويلم: المكونات المستوردة ترفع تكلفة الإنتاج 20%

دبي - احمد فتحي في الأحد 5 أبريل 2026 07:06 مساءً - يارا الجنايني _ قال مصطفى سويلم، المدير الفني لمصنع «بيراميدز ماشين» لتصنيع معدات التكسير والمعدات الميكانيكية المرتبطة بقطاعي المحاجر والمناجم، إن تداعيات الحرب والاضطرابات العالمية أثرت بشكل رئيسي على مدخلات الإنتاج المستوردة، خاصة المكونات الكهربائية والمواتير، في حين لا تزال الخامات المتوفرة محليًّا مستقرة دون معوقات تُذكر.

أوضح سويلم، في تصريحات لجريدة «دوت الخليج»، أن المصنع يعتمد بنسبة محدودة لا تتجاوز 10% على مكونات مستوردة، تشمل المواتير والأجزاء الكهربائية، والتي يتم توريدها من دول مثل الصين وتركيا، مشيرًا إلى أن التحديات الحالية ترتبط بتأخر التوريد وارتفاع التكلفة، وليس بتوافر هذه المكونات.

أضاف أن مدخلات الإنتاج لا تزال متاحة، لكنها تصل بصعوبة نسبية وبأسعار أعلى، نتيجة ارتفاع سعر الدولار وزيادة تكلفة الاستيراد، مؤكدًا أن متوسط الزيادة في تكلفة التشغيل بلغ نحو 20% خلال الفترة الأخيرة.

لا تأثير فوريًّا للأزمة بفضل المخزون والعقود القائمة

وأكد أن المصنع لم يتأثر حتى الآن على مستوى التشغيل، حيث يواصل العمل بكامل طاقته الإنتاجية، مستفيدًا من وجود مخزون كافٍ من المكونات، إلى جانب الاعتماد على موردين محليين معتمدين لتلبية جانب كبير من احتياجاته.

ولفت سويلم إلى أن المصنع مرتبط بعقود إنتاج قائمة، ما ساهم في الحفاظ على استقرار التشغيل، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ مشروعات محلية وتصديرية، تشمل أسواقًا إفريقية مثل كوت ديفوار وليبيا، إلى جانب مشروعات داخل السوق المصرية.

أضاف إن الطلب لا يزال مستقرًّا، مدفوعًا بطبيعة نشاط المصنع القائم على التعاقدات المسبقة، فضلًا عن وجود استفسارات وطلبات جديدة من الأسواق الخارجية، خاصة في أفريقيا.

تسهيلات مصرفية ودعم حكومي يعززان استقرار العمليات الإنتاجية

وفيما يتعلق بالتمويل، أكد سويلم عدم وجود أي صعوبات في الحصول على التسهيلات الائتمانية أو فتح الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أن الدولة عززت من دعمها للقطاع الصناعي، ما ساهم في تسهيل الإجراءات المصرفية مقارنة بالفترات السابقة.

وذكر أن توفر الدولار اللازم للعمليات الاستيرادية لا يمثل عائقًا حاليًا، خاصة مع وجود مخزون من الخامات، إلا أنه حذر من أن استمرار الأزمة لفترة أطول قد يفرض ضغوطًا إضافية على الشركات الصناعية.

وأفاد بأن الزيادة في التكاليف لم تنعكس حتى الآن على أسعار المنتجات، إلا أن استمرار الضغوط الحالية قد يدفع المصنع إلى إعادة تسعير منتجاته خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج.

وفيما يتعلق بالتصدير، نفى سويلم وجود تحديات لوجستية تُذكر، خاصة مع اعتماد المصنع بشكل كبير على الشحن البري إلى الأسواق الإقليمية، ما يجعله أقل تأثرًا بأزمات الشحن البحري العالمية.

وتابع أن ارتفاع قيمة الدولار يمثل عامل دعم للصادرات، حيث يعزز من تنافسية المنتج المصري مقارنة بالمنتجات الأوروبية، مشيرًا إلى أن هذه الميزة تظل مرهونة بتوافر مدخلات الإنتاج محليًّا.

