محللون: إيران قادرة على تحمل توقف صادرات النفط شهرين وسط تشديد أمريكي

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 أبريل 2026 11:15 صباحاً - _ قال محللون إن إيران يمكنها تحمل توقف كامل في صادرات النفط لمدة تصل إلى شهرين قبل الاضطرار إلى خفض الإنتاج، وذلك بعد أن بدأت الولايات المتحدة منع حركة الشحن من وإلى الموانئ الإيرانية في 13 أبريل.

وأشاروا إلى أن هذا الحصار قد يحول دون وصول نحو مليوني برميل يوميًا من الخام الإيراني إلى الصين، التي تعد المشتري الرئيسي للنفط الإيراني.

وأضافوا أن أي توقف في الإنتاج الإيراني من شأنه أن يفاقم تعطل أكثر من 12 مليون برميل يوميًا من الإمدادات المتأثرة بالفعل بالحرب في منطقة الشرق الأوسط، ما يزيد من شح المعروض ويدفع أسعار النفط إلى الارتفاع.

