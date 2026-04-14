نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيران تعتزم توجيه جزء من عائدات النفط لإعادة الإعمار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2026 01:06 مساءً - – قال وزير النفط الإيراني محسن ​باك نجاد اليوم ‌الثلاثاء، إن مبيعات البلاد من النفط خلال ​الأسابيع الماضية كانت ​مُرضية، وذكر أن جزءا ⁠من العائدات سيخصص ​لإصلاح الأضرار التي لحقت ​بالصناعة جراء الهجمات التي وقعت خلال الحرب.

وأضاف أن ​العاملين في قطاع ​النفط حافظوا على التشغيل في ‌مختلف ⁠المنشآت خلال الصراع وهو ما ضمن عدم توقف صادرات النفط “ولو ​ليوم ​واحد” ⁠بما في ذلك من مراكز التصدير ​الرئيسية مثل ​جزيرة ⁠خرج.

وسبق أن قال الوزير الشهر الماضي، إن ⁠سعر ​بيع النفط ​الخام الإيراني ارتفع بشكل ملحوظ.

