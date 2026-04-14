“الطاقة الدولية” تتوقع تراجع إمدادات النفط العالمية 1.5 مليون يوميا

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2026 04:06 مساءً - العربية نت _ توقعت وكالة الطاقة الدولية، انخفاض إمدادات النفط العالمية 1.5 مليون يومياً في 2026، مقابل توقعات سابقة بزيادة 1.1 مليون برميل يومياً.

وفي تقريرها الشهري توقعت الوكالة انخفاض الطلب العالمي على النفط 80 ألف برميل يومياً في 2026.

وأكدت أن ذلك يأتي بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، مقابل توقعات سابقة بارتفاع 640 ألف برميل يومياً وفقاً لـ””.

وأشارت الوكالة إلى أن استئناف التدفقات عبر مضيق هرمز هو الأمر الأكثر أهمية لتخفيف الضغط على إمدادات الطاقة وأسعارها.

