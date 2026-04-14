وزيرا المالية والموارد المائية يبحثان تمويل مشروعات التحول إلى أنظمة الري الحديث

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2026 03:00 مساءً - عقد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمناقشة التنسيق المشترك بين الوزارتين في العديد من الملفات، بما يخدم المنظومة المائية ويمكنها من أداء مستهدفاتها على الوجه الأكمل.

أكد كجوك، استمرار التنسيق الدائم في كافة الملفات المشتركة بين الوزارتين، بما له من مردود إيجابي على الصالح العام، لافتًا إلى حرصه على دعم ومساندة جهود ترشيد ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال تطبيق التكنولوجيا الحديثة.

أشار الدكتور هاني سويلم إلى حرصه على التعاون المستمر مع وزارة المالية، بما ينعكس على تنفيذ المشروعات المائية المختلفة طبقًا للبرامج الزمنية المقررة.

وتمت مناقشة موقف البروتوكول المقترح بين وزارات الموارد المائية والري والزراعة والمالية والبنوك الوطنية، لتمويل مشروعات التحول إلى أنظمة الري الحديث.

أوضح الدكتور سويلم، حتمية استخدام أنظمة الري الحديث في كافة الأراضي الرملية طبقا لقانون الموارد المائية والري، بالتزامن مع تنفيذ أعمال تطوير المساقي، والاعتماد على الممارسات الزراعية الحديثة حقليًا بما ينعكس على خدمة المزارعين من خلال زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة المحاصيل، الى جانب ترشيد استخدام المياه وتحسين عملية إدارتها، وتوفير المياه للأراضي الزراعية بالكميات والتوقيتات المناسبة.

