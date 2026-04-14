نعرض لكم الان تفاصيل خبر البنك المركزي المصري: عجز ميزان المدفوعات يسجل 2.1 مليار دولار في 6 أشهر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2026 07:07 مساءً - يارا الجنايني– سجّل ميزان المدفوعات المصري عجزًا كليًا بلغ نحو 2.1 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026 (يوليو–ديسمبر 2025)، مقارنة بعجز قدره 502.6 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق، وذلك رغم التحسن الملحوظ في أداء معاملات الاقتصاد مع العالم الخارجي خلال فترة ما قبل اندلاع الحرب في المنطقة.

التحويلات تقفز 28.4% وتدعم تقليص عجز الحساب الجاري

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري المصري عن تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بنسبة 13.6% ليصل إلى نحو 9.5 مليار دولار، مقابل نحو 10.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، مدعومًا بارتفاع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل بنسبة 28.4% ليسجل نحو 22 مليار دولار، نتيجة زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

فائض الخدمات يرتفع 20.6% مدفوعًا بالسياحة وقناة السويس

كما ساهم في تحسن الحساب الجاري ارتفاع الفائض في ميزان الخدمات بنسبة 20.6% ليبلغ نحو 8.9 مليار دولار، مدفوعًا بنمو الإيرادات السياحية وزيادة حصيلة رسوم المرور بقناة السويس.

الاستثمار الأجنبي المباشر يسجل 9.3 مليار دولار بدعم صفقة علم الروم

تابعنا على | Linkedin | instagram

وعلى صعيد المعاملات الرأسمالية والمالية، سجلت صافي تدفق للداخل بنحو 6.5 مليار دولار خلال فترة العرض، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي بلغت نحو 9.3 مليار دولار، بدعم من تنفيذ صفقة “علم الروم” خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025 بقيمة 3.5 مليار دولار.

عودة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين بصافي تدفق 5 مليارات دولار

زيادة الأصول الأجنبية للبنوك 9.7 مليار دولار خلال 6 أشهر

كما حققت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للداخل بنحو 5 مليارات دولار، مقارنة بصافي تدفق للخارج بلغ 3.2 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، في حين ارتفعت الأصول الأجنبية للبنوك في الخارج بنحو 9.7 مليار دولار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك المركزي المصري: عجز ميزان المدفوعات يسجل 2.1 مليار دولار في 6 أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.