مصر وإريتريا تبحثان تعزيز الشراكات الاستراتيجية والاستثمارية والتجارية

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2026 07:07 مساءً - محمد أحمد _ التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع هاجوس جبرهويت، المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري، و نصر الدين صالح، وزير التجارة والصناعة الإريتري، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

د . بدر عبد العاطي: تشجيع الاستثمارات المشتركة وتقديم الدعم في القطاعات ذات الأولوية

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي اعتزاز مصر بالعلاقات الاستراتيجية الراسخة مع إريتريا، مشددًا على حرص القاهرة على دفع مسار التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية والتنموية، بما يدعم جهود التنمية في إريتريا ويعزز مصالح الشعبين الشقيقين.

مصر تدعم سيادة إريتريا ووحدة أراضيها بشكل كامل

كما أكد وزير الخارجية دعم مصر الكامل لسيادة دولة إريتريا ووحدة وسلامة أراضيها، مشيرًا إلى أهمية البناء على مخرجات الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، ومواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين لتعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة، إلى جانب الاستعداد لتقديم الدعم الفني وبناء القدرات في القطاعات ذات الأولوية، ومنها الصناعة والتجارة والبنية التحتية، مع تعزيز القطاع الخاص المصري في السوق الإريتري.

د. محمد فريد: الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية لتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الإريتري

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الحرص على تعميق الشراكة الاستثمارية والتجارية مع إريتريا، مشيرًا إلى ما يوفره السوق الإريتري من فرص واعدة، وأهمية تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين بما يسهم في زيادة الاستثمارات المشتركة ورفع معدلات التبادل التجاري.

التواصل بين مجتمعي الأعمال مفتاح زيادة الاستثمارات المشتركة

وأوضح وزير الاستثمار أهمية الاستفادة من الأطر القارية، وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الإريترية والإقليمية، بما يدعم توسع حركة التجارة البينية.

وفي السياق ذاته، شدد وزير الخارجية على دعم الشركات المصرية العاملة في السوق الإريتري، وتعزيز فرص نفاذ الصادرات المصرية، مؤكدًا أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص المصري في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية للجانب الإريتري، بما يسهم في دعم مسار التنمية الشاملة.

كما تناول اللقاء عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية ورفض أي كيانات موازية، مع الدعوة لإطلاق مسار سياسي سوداني خالص ينهي الأزمة الراهنة.

وتطرق الجانبان كذلك إلى تطورات الأوضاع في البحر الأحمر، مؤكدين أن أمنه وحوكمته يظلان مسؤولية الدول المشاطئة له باعتبارها المعنية بالحفاظ على استقراره وأمنه.

ويأتي هذا اللقاء قبيل مغادرة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى واشنطن، للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وعقد سلسلة من اللقاءات مع كبرى الشركات العالمية لتعزيز الاستثمارات في مصر.

ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.