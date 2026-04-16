خلاف شراكة وراء واقعة سرقة مصنع بالمنوفية ونفي شبهة المساومة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 03:38 مساءً - في إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام آخرين بسرقة محتويات مصنعه وإغلاقه وقيام أحدهم بمساومته على دفع مبلغ مالي مقابل إعادة المسروقات بالمنوفية، والزعم بعدم اتخاذ الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 1 الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية من شريك بمصنع ملابس مقيم بدائرة قسم شرطة سرس الليان بالمنوفية بوجود خلافات مالية بينه وشخصين شريكين له بذات المصنع وآخرين جميعهم مقيمين بالمنوفية بسبب خلافات الشراكة بينهم، قام على إثرها شريكاه بالاستيلاء على المعدات من داخل المصنع، وبسؤالهما أقرا بذات الخلافات وأن المعدات بحوزتهما، وبسؤال الشخصين الآخرين نفيا تدخلهما في الخلاف أو مساومة الشاكي لإعادة المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.