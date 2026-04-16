تحالف بين بي مايسترو وسفاري السعودية لضخ 2 مليار جنيه في قطاع الترفيه بمصر

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 أبريل 2026 04:18 مساءً - فاطمة أبو زيد_ أعلنت شركة بي مايسترو إبرام شراكة مع مجموعة سفاري Safari Group السعودية، المالكة الحصرية لحقوق الامتياز الإقليمي لعلامة Chuck E. Cheese العالمية، لإطلاق منصة استثمارية وتشغيلية متكاملة في قطاع الترفيه في مصر باستثمارات تُقدّر بنحو 2 مليار جنيه.

وبموجب الاتفاق، سيتم تأسيس كيان مشترك تحت اسم “CEC Egypt Holding”، يتولى إدارة الامتياز ووضع وتنفيذ استراتيجيات التوسع، ضمن نموذج مؤسسي حديث يرسخ مفاهيم الحوكمة والشفافية، ويعزز كفاءة تخصيص الموارد وتحقيق عوائد مستدامة على الاستثمار.

ويعتمد المشروع على هيكل استثماري مرن يجمع بين الاستثمار المباشر ونموذج الشركات ذات الغرض الخاص (SPVs)، بما يفتح المجال أمام أوسع من المستثمرين المحليين والإقليميين وصناديق الاستثمار، في إطار منظومة متكاملة تدعم تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة الملكية.

وقال محمد منير الأحول، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بي مايسترو Pmaestro، إنه تم تصميم المنصة لتكون نموذجًا متقدمًا للأصول المدرة للدخل، حيث توازن بين تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية مستقرة وتعظيم القيمة الرأسمالية على المدى الطويل، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في إدارة الاستثمارات المؤسسية.

وأضاف أن الشراكة تستند إلى بنية تشغيلية متطورة ترتكز على التكامل بين الإدارة المركزية والتشغيل الميداني، مع تطبيق أعلى معايير الجودة وتجربة العملاء، بما يسهم في إعادة تعريف قطاع الترفيه العائلي في مصر وفق نموذج أكثر تنظيمًا واستدامة، موضحًا أن المنصة تعتمد على توظيف التكنولوجيا كعنصر رئيسي في تطوير العمليات وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يعزز القدرة التنافسية ويخلق بيئة محفزة لنمو الشركات الناشئة المرتبطة بالقطاع.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو بناء منصة استثمارية متكاملة قادرة على استقطاب رؤوس الأموال وتعظيم العائد الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة وتحفيز بيئة ريادة الأعمال في السوق المصري، كما ترتكز على نقل الخبرات الناجحة من الأسواق الإقليمية، خاصة التجربة السعودية، وتطويعها بما يتناسب مع خصوصية السوق المحلي، بما يعزز فرص النجاح ويزيد من تنافسية القطاع.

وأشار إلى أن المشروع من المتوقع أن يسهم في خلق مئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد المحلية وتعزيز مساهمة قطاع الترفيه في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع رؤية مصر لتعزيز التنويع الاقتصادي.

ومن جانبه، أكد علي صالح الصقري، الرئيس التنفيذي لشركة الضيافة الرائدة التابعة لمجموعة سفاري Safari Group، أن السوق المصري يمثل أحد أبرز الأسواق الواعدة في المنطقة، لما يتمتع به من مقومات نمو قوية تشمل الحجم السكاني الكبير وتطور البنية التحتية وتوجه الدولة نحو دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

وأوضح أن هذه الشراكة تعكس التزام المجموعة بتوسيع انتشار العلامة العالمية Chuck E. Cheese في المنطقة، مع التركيز على تقديم تجربة ترفيهية متكاملة وفق أعلى المعايير التشغيلية بما يواكب تطلعات السوق المصري، كما تستهدف الخطة التوسعية إطلاق شبكة متكاملة من الفروع على مستوى الجمهورية خلال السنوات المقبلة، بما يدعم تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة ويسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي في مختلف المحافظات.

وأضاف أن هذا التعاون يعكس نموذجًا ناجحًا للشراكات العربية المشتركة التي تسهم في تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول وتعزيز تدفقات الاستثمار البيني بما يدعم الاستقرار الاقتصادي الإقليمي، كما يمثل بداية لمسار استثماري طويل الأجل في مصر قائم على الثقة في إمكانات السوق والرغبة في المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة، ويُنتظر أن تشكل هذه المنصة نقطة انطلاق لمزيد من الاستثمارات النوعية في قطاع الترفيه والخدمات بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار وريادة الأعمال في المنطقة.

