ضبط شخصين لترويجهما وسائل الغش الإلكتروني في الامتحانات بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 03:38 مساءً - في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية بالترويج عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي لبيع سماعات لاستغلالها في أعمال الغش في الامتحانات، واتخاذهما مركز صيانة كائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وكراً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما 63 سماعة أذن صغيرة الحجم والكروت الإلكترونية الخاصة بها، و3 ساعات مزودة بكاميرات مراقبة، و20 كاميرا صغيرة الحجم، و4 أجهزة تتبع GPS، و200 بطارية خاصة بالأجهزة المضبوطة، وجهاز لاب توب وهاتفين محمولين، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.