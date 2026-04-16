نعرض لكم الان تفاصيل خبر التموين تبحث مع برنامج الأغذية العالمي دعم الحماية الاجتماعية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 أبريل 2026 04:18 مساءً - محمد أحمد_ عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع وفد برنامج الأغذية العالمي، لبحث أوجه التعاون المشترك ودعم برامج الحماية الاجتماعية وتطوير منظومة الدعم.

ويأتي هذا الاجتماع في ضوء التحديات العالمية المتسارعة، لا سيما اضطرابات سلاسل الإمداد وتقلبات الأسواق الدولية، حيث تحرص الدولة المصرية على تنويع أدواتها وتعزيز تعاونها مع المؤسسات الدولية بما يضمن استدامة توافر السلع الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي.

وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان جهود الدولة في تطوير منظومة الدعم وآليات تحسين كفاءة استهداف الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب بحث سبل الاستفادة من الخبرات الفنية التي يقدمها البرنامج، خاصة في مجالات تحليل البيانات وتقييم مستويات الهشاشة، بما يسهم في رفع كفاءة البرامج التموينية وتعظيم أثرها الاجتماعي.

كما تناول اللقاء فرص التعاون في مجال التحول الرقمي من خلال تطوير قواعد البيانات ونظم المعلومات، بما يدعم متخذي القرار ويعزز كفاءة إدارة الموارد ويرفع مستويات الشفافية في تقديم الخدمات التموينية.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى برامج التغذية، لا سيما المبادرات الهادفة إلى تحسين الحالة الغذائية للفئات المستهدفة، بما يدعم تحقيق الأمن الغذائي المستدام ويتماشى مع أهداف التنمية.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الدولة المصرية تمتلك منظومة متكاملة للأمن الغذائي قادرة على التعامل مع مختلف التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن التعاون مع برنامج الأغذية العالمي يمثل دعمًا فنيًا مهمًا لتطوير الأداء ورفع كفاءة الاستهداف، دون أن يكون بديلًا عن الجهود الوطنية، بل مكمّلًا لها.

تابعنا على | Linkedin | instagram

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ عدد من البرامج الفنية وبناء القدرات، بما يسهم في دعم خطط الوزارة لتطوير منظومة الدعم والتحول الرقمي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التموين تبحث مع برنامج الأغذية العالمي دعم الحماية الاجتماعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.