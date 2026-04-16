ضبط مدير مطبعة ومصنع "بدون ترخيص" بالجيزة بحوزته 12 آلف مطبوع تجاري بدون تفويض

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 03:38 مساءً - استمراراً لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة ومصنع لتصنيع وطباعة الكرتون"بدون ترخيص") كائنين بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها ، وضبط المدير المسئول ، وبحوزته (12 آلف مطبوع تجارى بدون الحصول على تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

امير السيد

