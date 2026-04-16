وزارة التعليم تتيح نماذج امتحانية بنظام البوكليت لطلبة الدبلومات الفنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 03:38 مساءً -

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نماذج امتحانية استرشادية لامتحانات الدبلومات الفنية بنظام البوكليت فى إطار توجه الوزارة لعقد امتحان الدبلومات الفنية وفي نظام البوكليت، ويمكن للطلاب الاطلاع على النماذج من خلال الرابط التالى

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاباً إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه إيماء إلى ما يقوم به التعليم الفنى بديوان عام الوزارة من استعدادات لامتحانات الدبلومات الفنية بنظام البوكليت للعام الحالى، تم إعداد نماذج استرشادية لامتحانات البوكليت لجميع النوعيات، صناعی - زراعی - تجاری - فندقى، والتخصصات والمواد بواسطة موجهى العموم وتم إرسالها إلى موجهى عموم النوعيات بجميع المحافظات.

نشر وتعميم النماذج على جميع المدارس

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم بنشر وتعميم النماذج على جميع المدارس الفنية التابعة للمديريات وتكليف هيئة التوجيه بالمديرية كل فيما يخصه بمتابعة التعميم على طلاب المدارس الفنية وتدريبهم عليها.

توفير النماذج عبر موقع الوزارة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: بإنه تم التنسيق مع الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم ونشر النماذج الاسترشادية على موقع الوزارة بحيث تكون متاحة للجميع طلاب - معلمين - موجهين.