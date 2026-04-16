ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلاف على مخلفات بالغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 03:38 مساءً - في إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام الأسلحة البيضاء بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجاري حدثت مشاجرة بين طرف أول 3 عمال جمع خردة لهم معلومات جنائية، وطرف ثان 3 أشخاص لهم معلومات جنائية جميعهم مقيمون بالغربية، لقيام أحد أفراد الطرف الأول بفرز كمية من المخلفات المتواجدة أمام منزل الطرف الثاني، ولدى اعتراضهم قاموا بالتعدي على بعضهم بالسب والتلويح بأسلحة بيضاء.

أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم 3 أسلحة بيضاء وحزام جلد المستخدمين في التعدي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.