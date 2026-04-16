تعاون بين الصناعة والعمل لرفع كفاءة العمالة في المناطق الإنتاجية

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 أبريل 2026 03:13 مساءً - دوت الخليج_ عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعًا مع حسن رداد، وزير العمل، لبحث سبل تعزيز التكامل بين الوزارتين في مجالات تشغيل العمالة الصناعية والتدريب المهني والسلامة والصحة المهنية والتفتيش على المصانع وترخيص عمل الأجانب في مصر، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، واللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والعمل.

وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الصناعة أن وزارة العمل شريك أساسي لوزارة الصناعة فيما يخص توفير العمالة الصناعية، مشيرًا إلى تقديم الدعم الكامل في الملفات المشتركة بما يسهم في تحقيق الاستقرار في بيئة العمل داخل المصانع والحفاظ على الأرواح والممتلكات وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصناعية.

وأوضح الوزير أن قطاع الصناعة يحتاج بشكل مستمر إلى توفير المزيد من الأيدي العاملة المدربة والكوادر الفنية للنهوض بمختلف الصناعات، وهو ما تعمل الوزارة على تلبيته من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، لافتًا إلى إمكانية الاستفادة من برامج التدريب المهني التي تنفذها وزارة العمل عبر مراكز التدريب التابعة لها أو من خلال محطات التدريب المتنقلة التي تخدم المناطق الصناعية المختلفة في أنحاء الجمهورية.

وزير الصناعة: فرص للتعاون بين الوزارتين لتوفير التدريب المهني للمشروعات المقامة

وأضاف وزير الصناعة أن هناك فرصًا واسعة للتعاون بين الوزارتين في مجال التدريب المهني ضمن مشروع القرى المنتجة الذي تنفذه الوزارة ضمن مبادرة “حياة كريمة”، والذي يستهدف توفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وخلق فرص عمل جديدة في القرى المختلفة وفقًا للميزة النسبية لكل قرية، مشيرًا إلى إمكانية قيام وزارة الصناعة بتزويد وزارة العمل عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالأنشطة الصناعية والمزايا النسبية لكل محافظة وقرية، بما يساعد على توجيه التدريب المهني لسد الفجوات الفعلية في سوق العمل.

وشدد وزير الصناعة على أهمية تكاتف الجهود بين الوزارتين فيما يخص التفتيش الصناعي، في إطار اللجنة المجمعة للتفتيش على المنشآت الصناعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بما يضمن زيادة حملات التفتيش والتأكد من التزام المصانع باشتراطات السلامة والصحة المهنية، لافتًا إلى أن الوزارة بصدد إطلاق منصة إلكترونية تضم الجهات المشاركة في اللجنة لمتابعة إجراءات التفتيش وتحديث بيانات المصانع وخطط الإصحاح وتوفيق الأوضاع.

وزير العمل: التنسيق في تنظيم ملتقيات توظيف متخصصة وتوفير الكوادر المطلوبة للمناطق الصناعية والاستثمارية

ومن جانبه، أكد السيد حسن رداد، وزير العمل، أهمية التنسيق المستمر بين الوزارتين لدعم جهود الدولة في تعزيز مناخ الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن مجالات التعاون تشمل إجراءات تراخيص عمل الأجانب وبرامج التدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة، من خلال مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة سواء الثابتة أو المتنقلة.

وأشار وزير العمل إلى أهمية التنسيق في تنظيم ملتقيات توظيف متخصصة لبعض المهن، والاستفادة من مبادرة التشغيل التكاملي التي تعتمد على التكامل بين المديريات المتجاورة ذات الأنشطة المشتركة في مجالات التدريب والتشغيل وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الصناعة في مبادرة القرى المنتجة من خلال دعمها بالمراكز التدريبية المتنقلة التابعة لوزارة العمل، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجال التفتيش على العمل بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل داعمة للاستثمار واستقرار المنشآت الصناعية.

