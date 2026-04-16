الحكومة تبحث مقترح CSCEC الصينية لإنشاء مدينة طبية بالعاصمة الجديدة

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 أبريل 2026 05:31 مساءً - دوت الخليج_ عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا اليوم لاستعراض المقترح المقدم من شركة “CSCEC” الصينية لتنفيذ مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب بالعاصمة الجديدة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء المصري الاجتماع بالإشارة إلى أهمية مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب باعتباره أحد الصروح الطبية والتعليمية المقترح تنفيذها على حدود العاصمة الجديدة، بهدف إنشاء مدينة طبية متكاملة تضم مستشفيات ومراكز بحثية وتدريبية، بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتوفير رعاية صحية عالية الجودة، فضلًا عن دعم السياحة العلاجية.

وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن الوزارة تعكف على دراسة المشروع منذ فترة، استنادًا إلى التجارب العالمية المماثلة في تنفيذ المدن الطبية المتكاملة، متوقعًا أن يكون له مردود إيجابي كبير على المنظومة الطبية في مصر ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك على قطاع السياحة العلاجية.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن المشروع يهدف إلى دعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة من خلال تحسين صحة المواطنين وتقديم خدمات وقائية وعلاجية، إلى جانب تطوير منظومة التعليم الطبي عبر إنشاء معاهد ومراكز تدريب حديثة، ورفع كفاءة الكوادر الطبية وإعداد أطباء جدد مؤهلين، فضلًا عن تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، ليصبح المشروع مركزًا طبيًا رائدًا في الخدمات العلاجية المتقدمة والبحث العلمي والتدريب.

وخلال الاجتماع، أشار وزير الصحة إلى وجود عدد من العروض المقدمة من شركات عالمية لتنفيذ المشروع، ويتم دراستها بما يتسق مع مستهدفات الدولة في قطاع الرعاية الصحية.

واستمع رئيس مجلس الوزراء المصري إلى عرض من المهندس هشام شتا حول المقترح المقدم من الشركة الصينية لتنفيذ المشروع، متناولًا التصور المبدئي والمخطط العام الذي يشمل مناطق طبية وإدارية وتعليمية وتدريبية، ومستشفيات تخصصية، إلى جانب مقترح إنشاء فندق ومركز تجاري كبير ومساحات خضراء ومبانٍ خدمية.

وأوضح أن شركة “CSCEC” تتمتع بخبرة عالمية واسعة في تنفيذ المشروعات الصحية، فضلًا عن خبراتها في السوق المصري وتنفيذ مشروعات استراتيجية بالتعاون مع الدولة، مشيرًا إلى أن الموقع المقترح جنوب العاصمة الجديدة يتميز بموقع استراتيجي يسهل الوصول إليه من المرضى والأطباء والطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على دراسة المقترح المقدم من الشركة الصينية إلى جانب العروض الأخرى المقدمة من الشركات العالمية المتخصصة، تمهيدًا لاختيار أفضلها والبدء في تنفيذ المشروع.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس هشام شتا رئيس مجلس إدارة شركة “انكوم” الشريك المصري لشركة “CSCEC” الصينية، والدكتور محمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور شريف مصطفى مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية.

