نعرض لكم الان تفاصيل خبر د.شريف نور لـ”دوت الخليج”: أسترازينيكا مصر استثمرت 50 مليون دولار لمضاعفة طاقتها الإنتاجية إلى 2 مليار قرص دوائي سنويًا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 أبريل 2026 05:31 مساءً - محمد أحمد_ قال شريف نور، رئيس شركة أسترازينيكا مصر، إن الشركة ضخت استثمارات جديدة بقيمة 50 مليون دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانعها في مصر، ورفع قدراتها من نحو مليار قرص دوائي إلى أكثر من 2 مليار قرص سنويًا.

وأوضح، في تصريحات خاصة لـ«بوابة دوت الخليج»، أن هذه الاستثمارات تعكس التزام أسترازينيكا بالسوق المصري، وتعزيز دوره كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير داخل القارة الإفريقية.

وفيما يخص التصدير، أشار نور إلى أن الشركة تضع التوسع في الأسواق الإفريقية على رأس أولوياتها، مستفيدة من المكانة القوية لمصر داخل القارة، وبالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، لفتح آفاق جديدة أمام الصادرات الدوائية.

ولفت إلى أن خطط التوسع لا تزال قيد الدراسة، سواء على مستوى الأسواق المستهدفة أو التوسعات الصناعية المستقبلية، وذلك وفقًا لخطط التشغيل والطلب العالمي.

وفيما يتعلق بمبادرة «صحة القلب في أفريقيا»، أوضح رئيس شركة أسترازينيكا مصر أنها تمثل خطوة محورية لمواجهة التحديات الصحية في القارة، في ظل تصدر الأمراض غير السارية قائمة أسباب الوفاة عالميًا بنسبة تصل إلى 80%.

وأضاف أن التعامل مع هذه الأمراض يتطلب نهجًا متكاملًا يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل الكشف المبكر، والإحالة الطبية، والمتابعة المستمرة للحالات، مشيرًا إلى أن البرنامج يعتمد مقاربة شمولية لا تتعامل مع كل مرض بشكل منفصل، بل يستهدف أمراض الضغط والسكر والقلب والكلى بشكل متكامل، بالتعاون مع وزارة الصحة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأكد أن المبادرة تتكامل مع جهود الدولة المصرية، خاصة مبادرة الرئيس الخاصة بالاعتلال الكلوي، التي نجحت في فحص أكثر من 20 مليون مواطن، بما يعزز من فعالية منظومة الكشف المبكر والرعاية الصحية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر د.شريف نور لـ”دوت الخليج”: أسترازينيكا مصر استثمرت 50 مليون دولار لمضاعفة طاقتها الإنتاجية إلى 2 مليار قرص دوائي سنويًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.