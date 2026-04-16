المستلزمات الطبية: التسعير الإداري يهدد الصادرات في أكثر من 90 سوقًا

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 أبريل 2026 05:31 مساءً - دوت الخليج_ أبدى محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، تحفظه على الدعوات البرلمانية بفرض التسعيرة الجبرية على المستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن تنظيم سوق المستلزمات الطبية أمر ضروري، لكن يجب أن يتم من خلال أدوات اقتصادية مرنة ومدروسة تضمن تحقيق التوازن بين حماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق، دون الإخلال بالتزامات مصر الدولية أو التأثير على قدرتها التنافسية.

وأوضح أن ضبط الأسعار لا يتم بفرض قرارات إدارية قد تؤدي إلى تشوهات في السوق، وإنما من خلال الاحتكام إلى آليات السوق، عبر تعزيز المنافسة وتوفير البدائل أمام المستهلك، بما يخلق توازنًا في الأسعار وفقًا لقواعد العرض والطلب.

وأشار إلى أن المستلزم الطبي لا يوجد له بديل، وفي حال عدم توفره بالمستشفيات فإن ذلك يمثل تهديدًا حقيقيًا لحياة المرضى، لافتًا إلى أن مصر عضو في منظمة التجارة العالمية منذ عام 1994، وترتبط بعدد من الاتفاقيات التجارية مع أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، سواء مع الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو الدول العربية عبر اتفاقية تيسير التجارة العربية، وكذلك الدول الإفريقية ضمن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، إضافة إلى دول الميركوسور بأمريكا اللاتينية.

وأكد أن هذه الاتفاقيات تقوم على عدم فرض أسعار جبرية بطريقة إدارية للسلع والخدمات، وترك التسعير لقوى العرض والطلب، بما يتماشى مع فلسفة الاقتصاد الحر التي تتبناها مصر ومعظم دول العالم.

وأضاف أن محاولة فرض تسعيرة جبرية على المستلزمات الطبية قد تعرض مصر لعقوبات من منظمة التجارة العالمية، فضلًا عن التداعيات المرتبطة بالإخلال بالاتفاقيات التجارية، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤثر سلبًا على الصادرات المصرية التي تتواجد حاليًا في أكثر من 90 سوقًا حول العالم، حيث إن مخالفة قواعد التجارة الحرة قد تدفع بعض الدول إلى إعادة النظر في تعاملاتها مع مصر، وربما فرض رسوم جمركية إضافية على الصادرات المصرية، بما يهدد تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.

واختتم بأن مصر ملتزمة بكافة قواعد منظمة التجارة العالمية القائمة على تحرير الأسواق وتشجيع المنافسة، مؤكدًا أن أي قرارات غير مدروسة في ملف التسعير قد تؤثر سلبًا على مكتسبات قطاع التصدير وتضعف قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الخارج.

