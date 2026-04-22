قبول إضافة المواليد على البطاقة التموينية.. تعرف على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 01:22 مساءً - مع إعلان الحكومة المصرية قبول طلبات المصريين إضافة حديثي الولادة على بطاقات التموين يتزايد اهتمام الأسر الأولى بالرعاية بملف التموين عن طرق الإضافة والشروط المطلوبة لقبول طلباتهم لتعزيز نصيبهم من الدعم المخصص للسلع التموينية الأساسية.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026

ألا يزيد عدد أفراد البطاقة التموينية الأساسين عن 4 أفراد.

يسمح ضم فرد رابع إلى البطاقة التموينية للأسر الأشد احتياجًا.

يشترط ألا يزيد دخل عائل المنزل عن 3000 جنيه شهريًا ولا يتجاوز معاش رب الأسرة عن 2500 جنيه.

لا يقل عمر الطفل المراد تسجيله في البطاقة التموينية حديثًا عن 4 سنوات.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقات التموين

صورة واضحة لبطاقة التموين الخاصة بالأسرة.

أصل وصورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

كتابة رقم يعمل ومسجل باسم صاحب بطاقة التموين.

شهادات ميلاد حديثة للأفراد المسجلة ببطاقة التموين أو بطاقات الرقم القومي.

الأوراق الخاصة بالأبناء المراد تسجيلهم مع تقديم مستندات تثبت استحقاق الدعم على البطاقات: بطاقة الخدمات المتكاملة أو ما يفيد الحصول على معاش تكافل وكرامة.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين الكترونيًا