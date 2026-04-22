أبرز أحداث يوم الأرض العالمي.. دعوة العالم إلى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 01:22 مساءً - يحتفل العالم بشكل سنوي باليوم العالمي للأرض في يوم 22 من شهر إبريل، حيث ترجع جذور الاحتفال بهذا اليوم في سبعينيات القرن الماضي ومع بداية ظهور المشاكل البيئية ومخاطر التلوث حيث تحول الاهتمام العالمي بالقضايا البيئية إلى مناسبة عالمية سنوية تدعو للاهتمام بالبيئة وتقليل الممارسات التي تمثل خطر على البيئة في المستقبل.

الهدف من يوم الأرض العالمي 22-4

تهدف الأمم المتحدة من الاحتفال بيوم الأرض العالمي إلى دعوة العالم إلى حماية كوكب الأرض والذي يعتبر ملكية مشتركة بين شعوب العالم، كما تهدف إلى تحميل البشر مسئولية التحديات المتصاعدة التي تشهدها البيئة والتي تظهر في التغيير المناخي المتصاعد والتلوث الملحوظ في المياه والهواء، وذلك لكي تعزز من الوعي البيئي لدى الأفراد وتساهم في دعم السياسات البيئية ونشر الثقافة البيئية في التصرفات اليومية.

تعمل الأمم المتحدة على نشر الثقافة البيئية بين شعوب العالم من خلال ممارسة أنشطة يومية بسيطة تؤثر إيجابياً على البيئة على المدى الطويل مثل ترشيد استهلاك الطاقة الغير متجددة والمياه ونشر حملات التشجير وتنظيف المساحات العامة.