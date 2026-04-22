إنتاج ضخم يغير قواعد اللعبة.. ماذا نعرف عن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 05:19 مساءً - كشفت مصادر إنتاجية عن تفاصيل مسلسل "الأمير"، الذي يُعد واحدًا من أكبر الأعمال الدرامية العربية المرتقبة، في إطار إنتاج ضخم يجمع بين الدراما والإثارة والأكشن بمعايير عالمية.

إنتاج وأبطال مسلسل "الأمير"

يأتي مسلسل "الأمير" برعاية الهيئة العامة للترفيه "GEA"، وبإنتاج مشترك بين استوديوهات صلة ومنصة MBC Shahid، ضمن توجه واضح لتقديم محتوى عربي ينافس الإنتاجات العالمية من حيث الجودة والحجم.

ويشهد المسلسل بطولة النجم أحمد عز، إلى جانب مشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الدراما في العالم العربي، مع انضمام أسماء عالمية للعمل، في خطوة تعزز الطابع الدولي للمشروع، ويتولى الإخراج المخرج العالمي ستيفن هوبكنز، بينما كتب السيناريو الكاتب صلاح الجهيني، في تعاون فني يهدف إلى تقديم تجربة درامية مختلفة على مستوى السرد والبناء البصري.

قصة مسلسل "الأمير"

تدور أحداث "الأمير" في إطار يجمع بين الأكشن والتشويق، مع اعتماد إنتاج ضخم وتقنيات تصوير حديثة، حيث تم التصوير بين مدينتي الرياض والقاهرة، بما يعكس تنوع مواقع الأحداث وثراء الخلفية الدرامية.

ومن المقرر عرض العمل حصريًا عبر منصة شاهد في عام 2027، وسط توقعات بأن يحظى باهتمام واسع من الجمهور العربي، نظرًا لطبيعة إنتاجه الضخم وفريقه الفني المتكامل.