بدون تقطيع.. كيفية مشاهدة مباراة باير ليفركوزن ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 05:19 مساءً - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ ضيفاً ثقيلاً على نظيره باير ليفركوزن، مساء اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، في مواجهة نارية تقام على ملعب «باي أرينا»، ضمن منافسات نصف نهائي كأس ألمانيا.

موقف باير ليفركوزن وبايرن ميونخ قبل اللقاء

يدخل باير ليفركوزن اللقاء منتشياً بسلسلة نتائج استثنائية، حيث نجح في تحقيق 5 انتصارات متتالية في آخر 5 مباريات خاضها، ويسعى الفريق لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة عروضه القوية والتأهل للمباراة النهائية.

أما بايرن ميونخ، فيدخل المواجهة وعينه على استعادة توازنه بعد تعثره بالهزيمة في آخر مبارياته، حيث حقق فوزين وتعادلاً واحداً مقابل هزيمتين في آخر 5 مواجهات، وتميل الكفة التاريخية الحديثة قليلاً لصالح البافاري الذي تفوق في آخر لقاء جمع الفريقين بنتيجة (3-2).

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن

تُنقل أحداث المباراة مباشرة عبر أبو ظبي الرياضية 1 و سيتولى المعلق الشهير فارس عوض مهمة التعليق والوصف التفصيلي لمجريات اللقاء.

كيفية مشاهدة مباراة باير ليفركوزن ضد بايرن ميونخ عبر الإنترنت

يمكن للجماهير متابعة البث المباشر للمباراة التي ستجمع بين الفريق البافاري وبايرن ميونخ عبر تطبيق "STARZPLAY"، الذي يمتلك حقوق بث مباريات كأس ألمانيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يتيح للمشجعين متابعة القمة الكلاسيكية بجودة عالية عبر الأجهزة الذكية والمنصات الرقمية.