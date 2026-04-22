وفر طاقتك.. نصائح بسيطة لاستخدام المكيف بكفاءة عالية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 05:19 مساءً - مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة قد يتساءل البعض عن كيفية استخدام أجهزة التكييف التى لا غنى عنها والاستفادة منها بأعلى كفاءة دون تكبد فواتير كهرباء مرتفعة خلال الشهر، ولذلك يبحث الكثيرين عن طريقة للموازنة بين الراحة وتقليل الاستهلاك.

ما مقدار استهلاك أجهزة التكييف للكهرباء؟

تعتمد قيمة الاستهلاك بالمكيفات تبعًا لنوعها وقدرتها التشغيلية وعدد ساعات العمل وكفاءة الجهاز.

المكيفات المركزية تستهلك يوميًا ما بين 3000 إلى 3500 واط في الساعة.

مكيفات الشباك تكون نسبة استهلاكها في اليوم حوالي 900 إلى 1440 واط.

في حين تصل معدلات استهلاك المكيفات المتنقلة للكهرباء إلى 4100 واط.

نسب الاستهلاك الفعلية لأجهزة التكييف تختلف تبعًا لدرجة الحرارة وكفاءته.

كيف تؤثر كفاءة التكييف على الفواتير؟

كلما زادت كفاءة أجهزة التكييف كلما قل معدل استهلاكه للطاقة حيث تحتاج الأجهزة ذات التصنيف المرتفع بالمكيفات إلى قدر أقل من الكهرباء لتبريد نفس المساحة مقارنة بالأجهزة الأقل كفاءة، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار شرائها إلا أنها تخفض معدلات الاستهلاك بصورة ملحوظة بالفواتير على المدى البعيد.

الاهتمام بصيانة أجهزة التكييف بانتظام يساعد كثيرًا في حمايتها وتحسين أدائها وبالتالي تقليل استهلاك الكهرباء.

تغيير درجة الحرارة بالمكيف وعلاقتها بتوفير الكهرباء

قد ينتج عن رفع درجات الحرارة بأجهزة التكييف حتى لو درجة واحدة إلى توفير 6% من الكهرباء، كما أن تشغيل منظم الحرارة الذكي إلى ضبط الحرارة بصورة تلقائية تبعًا لوقت تواجدك بالمنزل.