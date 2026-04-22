فيلم «إشعار بالموت» يحصل أقل الإيرادات.. ما السبب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 05:19 مساءً - احرز فيلم «إشعار بالموت» ترتيبه في المركز الأخيرة وكان الأضعف والأقل في شباك تذاكر السينما، وكان ذلك الأسبوع الماضي، حيث جني 70 ألف جنيه وكان ذلك خلال ثاني أسبوع تم عرضه وبمقابل بيع 556 تذكرة فقط.

من الجدير بالذكر اكتفاء الفيلم بتحقيق تلك الإيرادات التي وصلت إلى 7040 يوم أمس الثلاثاء، والتي على أساسها وصل إجمالي إيراداته في 14 ليلة إلى 322 ألف جنيه، وكان ذلك مقابل بيع 2528 جنيه.

في حين بطولة الفيلم كانت بمشاركة نخبة من الفنانين والنجوم اللامعين، ومن أبرزهم: الفنان الراحل بهاء الخطيب- يارا عزمى- عمرو عبد الجليل- كارولين خليل- هاجر الشرنوبى- محسن منصور- أيمن الشيوى- حمدى الوزير- والطفل آدهم شتا.

أصدر الفيلم من تأليف وإخراج أحمد عادل عقل، مدير التصوير زياد عبدالباسط، مونتاج وائل أرباب، مع تنفيذ أعمال الـ Color Grading من خلال أحمد عصام.