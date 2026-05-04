شركة ABB تدرس توسيع استثماراتها الصناعية وفق احتياجات السوق المحلية والتصديرية

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 مايو 2026 05:40 مساءً - شاهندة إبراهيم – قال الدكتور عبد الله قاسم، مدير مصانع شركة ABB مصر للصناعات الكهربائية، إنها

تدرس التوسع في استثماراتها الصناعية وفق احتياجات السوق المحلية والتصديرية، مع إمكانية إضافة خطوط إنتاج جديدة داخل مجمعها الصناعي، الذي يمتد على مساحة 100 ألف متر مربع، ويضم 13 مصنعًا بمدينة العاشر من رمضان، إلى جانب مصانع أخرى بالمناطق الحرة في القاهرة والسويس لدعم النشاط التصديري.

75 % من حجم الأعمال موجه للسوق المحلية

وأضاف قاسم في تصريحات خاصة لبوابة دوت الخليج جورنال، أن نحو 75% من حجم أعمالها موجه للسوق المحلية، موزعًا بين المشروعات القومية والبنية التحتية، في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانعها نحو 30 ألف لوحة كهربائية سنويًا، تشمل لوحات الجهد المتوسط والمنخفض واللوحات الفرعية.

وأشار إلى أن محفظة منتجاتها الحالية تلبي احتياجات مختلف القطاعات، سواء في المشروعات القومية أو القطاع الخاص، إضافة إلى الأسواق الخارجية في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية، ما يجعل التوسع الإنتاجي مرتبطًا بشكل أساسي بفرص الطلب الجديدة.

وأكد استمرار الشركة في عدد من المشروعات القومية الكبرى، من بينها مشروعات البنية التحتية في العاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة والعلمين، إلى جانب تطوير منطقة رأس الحكمة، ومشروعات الساحل الشمالي، وتطوير الموانئ، فضلًا عن التوسع في مشروعات طاقة الرياح.

