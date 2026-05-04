وزير التخطيط: إعادة هيكلة “بنك الاستثمار القومي” تتضمن الاستثمار بالكفاءات والأنظمة التشغيلية

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 مايو 2026 05:40 مساءً - حمدي أحمد وسمر السيد _ قال أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن بنك الاستثمار القومي القومي يعد ذراعا تنمويًا، موضحا أن عمليات إعادة هيكلته تتضمن الاستثمار في الكفاءات والأنظمة التشغيليه به لتطوير أدائه.

وأشار إلى أن الوزارة تنظر في مساهمة البنك في الاستثمارات التنموية.

أضاف في تصريحات صحفية على هامش فعالية اختتام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الإثنين، أن الوزارة نظمت لقاءات مؤخرا لإشراك البنك في المشروعات الخضراء، فضلا عن مساندة ريادة الأعمال بالبلاد.

وقال إنه من المقرر أن يكون للبنك والمؤسسات التي يستثمر فيها -مثل شركه أيادي- دور في هذه المجالات.

