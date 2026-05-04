وزير الصحة يبحث التعاون مع مجموعة البنك الدولي في توطين صناعة الأدوية والأمصال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 مايو 2026 05:40 مساءً - عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مهمًا مع وفد مجموعة البنك الدولي، متضمنًا وفدي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بحضور قيادات الوزارة، وذلك لبحث أوجه التعاون المستقبلي في القطاع الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول بحث مبادرة تقديم خدمات صحية عالية الجودة، إلى جانب تعزيز توطين صناعة الأدوية والأمصال واللقاحات، بما يدعم سلاسل الإمداد ويرفع كفاءة التصنيع المحلي وتنافسية السوق الدوائي.

وأكد أن مصر تمتلك خبرة راسخة وقاعدة بحثية وعلمية متميزة، فضلاً عن موقعها الجغرافي المتميز الذي يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير.

وأضاف أن الاجتماع ناقش تقييم القدرات الوطنية للبنية التحتية، وآليات التنسيق بين الجهات المعنية، مع التأكيد على تطوير السياسات التنظيمية الداعمة للتصنيع الدوائي، وتشجيع القطاع الخاص، وتعزيز الخدمات اللوجستية ومناطق التخزين المركزية.

كما تم استعراض قدرات شركة فاكسيرا ومشروعات نقل التكنولوجيا مع الشركاء الدوليين لتطوير التصنيع الحيوي.

وتطرق الاجتماع إلى دعم الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز صحة المرأة والطفل، والعمل على خفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة، بالإضافة إلى مناقشة أوجه التعاون في مشروع التأمين الصحي الشامل.

وأكد الجانبان أن هذا التعاون يمثل فرصة واعدة لمصر وللمنطقة بأسرها للارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتحقيق التنمية المستدامة.

