حماية المستهلك: تنفيذ 730 حملة رقابية على مستوى الجمهورية خلال أبريل

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 مايو 2026 08:56 مساءً - محمد أحمد _ أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، استمرار رفع درجة الاستعداد واليقظة في مختلف القطاعات، مع تكثيف التواجد الميداني لمواجهة أي ممارسات غير منضبطة أو محاولات لاستغلال المواطنين.

وأشار خلال استعراضه تقريرًا شاملًا عن جهود الجهاز خلال شهر أبريل الماضي، إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التنسيق بين الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية، بما يعزز كفاءة الرقابة وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، ويسهم في إحكام السيطرة على الأسواق.

وأوضح “السجيني” أن الجهاز نفذ خلال شهر أبريل 730 حملة رقابية على مستوى الجمهورية، شملت المرور على 7,765 منشأة تجارية، وأسفرت عن ضبط 1,801 قضية متنوعة، من بينها 1,000 قضية تتعلق بالتلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، بإجمالي مضبوطات يقارب 16 طنًا من السلع المخالفة، إلى جانب كميات كبيرة من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك ومجهولة المصدر.

استقبال 16.8 ألف شكوى في مختلف القطاعات .. و78 بلاغًا عن التلاعب في الأسعار

وأضاف أن الجهاز تلقي 16,862 شكوى في مختلف القطاعات، إضافة إلى 78 بلاغًا بشأن التلاعب في الأسعار، مؤكدًا أنه تم التعامل معها وفق آليات الفحص السريع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الجهود عن إصدار 12 قرارًا بالاستبدال أو الاسترجاع لصالح المستهلكين بقيمة إجمالية بلغت نحو 5 ملايين جنيه، إلى جانب إحالة 13 شركة وكيانًا تجاريًا للنيابة العامة لعدم تنفيذ قرارات الجهاز في 38 شكوى، والبت في 19 طلب تصالح مقدم من شركات.

وفيما يتعلق بالرقابة الميدانية، أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحملات المفاجئة أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة، من بينها مخازن غير مرخصة لتصنيع المبيدات والمراتب باستخدام خامات مجهولة المصدر، مع التحفظ على كميات كبيرة من المضبوطات وإحالة الوقائع للنيابة العامة.

كما أشار إلى تنفيذ جولة ميدانية مفاجئة بمدينة نصر أسفرت عن ضبط 13 قضية شملت تلاعبًا في الأسعار ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية، مؤكدًا استمرار الحملات المفاجئة في مختلف المحافظات دون تهاون مع أي مخالفات.

وأكد “السجيني”، أن جهود الجهاز خلال أبريل اعتمدت على أربعة محاور رئيسية تشمل: تكثيف الحملات الرقابية، الرصد الميداني لحركة الأسعار، سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

وفيما يتعلق بالرصد السعري، أوضح أن الجهاز يتابع حركة الأسعار بشكل لحظي عبر منظومة رقابية متكاملة لرصد أي زيادات غير مبررة والتعامل معها فورًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت وجود تلاعب أو استغلال.

كما استقبل الجهاز 29,300 مكالمة عبر الخط الساخن، و4,340 شكوى عبر التطبيق الإلكتروني، و3,647 شكوى عبر خدمة “واتس آب”، و2,140 شكوى عبر القنوات الأخرى، بما يعكس تنامي وعي المواطنين بدور الجهاز وتعدد قنوات التواصل.

وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على أن ما تحقق خلال شهر أبريل يعكس فاعلية المنظومة الرقابية وقدرتها على التدخل السريع، مشددًا على استمرار العمل لضبط الأسواق والتصدي لأي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين أو تخل باستقرار السوق، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في التعاملات التجارية.

