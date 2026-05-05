مدبولي: تحديث قواعد البيانات يضمن وصول الدعم بدقة وشفافية

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 مايو 2026 08:56 مساءً - دوت الخليج_ عقد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود حوكمة منظومات الدعم والحماية الاجتماعية، بحضور د. مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، اهتمام الدولة بملف منظومات الدعم لمختلف الفئات المستهدفة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن مواصلة العمل على رفع كفاءة منظومات الدعم الموجهة للمواطنين، من خلال بناء قواعد بيانات محدثة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر دقة وشفافية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض جهود الجهات المعنية في بناء قواعد بيانات محدثة تضم الفئات المستحقة والمستهدفة من المبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن الاجتماع تناول جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتحقيق المزيد من أهداف العدالة الاجتماعية، إلى جانب تعزيز كفاءة الإنفاق العام على برامج الدعم والحماية الاجتماعية.

ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.