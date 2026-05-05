يصل مساء اليوم الثلاثاء جثمان الفنان الراحل هاني شاكر إلى مطار القاهرة الدولي، قادماً من باريس في تمام الساعة التاسعة مساءً، تمهيدًا لبدء إجراءات تشييع الجنازة المقررة غدًا الأربعاء.
وكانت الفنانة نادية مصطفى قد أعلنت في وقتٍ سابق عن الاتفاق على نقل جثمان الفنان هاني شاكر من باريس إلى القاهرة، بالتنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة الصحة والسفارة المصرية في باريس، على أن يتم استقباله ونقله إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة غدًا الأربعاء، بمسجد أبو شقة داخل منطقة بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور عائلي ورسمي لوداع الفنان الراحل.
وأعلنت نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة النقيب العام الفنان مصطفى كامل، الحداد الرسمي على روح الفنان الكبير هاني شاكر، وذلك غداً الأربعاء الموافق 6 مايو 2026، مع تعليق العمل في النقابة العامة وكافة فروعها بالمحافظات.
وأوضحت النقابة في بيانٍ رسمي، أن هذا القرار يأتي تقديرًا لمكانة الراحل الكبيرة في الساحة الفنية المصرية والعربية، ولما قدمه من إسهامات بارزة أثرت الحياة الموسيقية على مدار عقود، حيث كان رمزًا للفن الراقي وصوتًا مميزًا شكل وجدان أجيال متعاقبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصول جثمان الفنان هاني شاكر إلى القاهرة مساء اليوم تمهيدًا لتشييع الجنازة غدًا يصل مساء اليوم الثلاثاء جثمان الفنان الراحل هاني شاكر إلى مطار القاهرة الدولي قادما من باريس في تمام الساعة إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع موقع الجمال وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.