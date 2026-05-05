نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير السياحة: مصر تعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية باستضافة فعالية WTTC من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 مايو 2026 08:56 مساءً - دوت الخليج_ تستضيف مصر فعالية دولية رفيعة المستوى للمجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC)، خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو الجاري، بمشاركة شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، تحت عنوان «رحلة القيادة لقادة السياحة العالميين: التعافي والقيادة وآفاق التحول في قطاع السياحة والسفر خلال العقد المقبل».

وتُقام الفعالية على متن إحدى البواخر التابعة لمجموعة «Abercrombie & Kent»، في رحلة بحرية تعبر قناة السويس، مرورًا بعدد من المدن والموانئ المصرية.

ومن المقرر أن يشارك في الحدث Manfredi Lefebvre، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسياحة والسفر، إلى جانب 300 من قادة صناعة السياحة والسفر حول العالم، من بينهم وزراء، ورؤساء هيئات حكومية، وأعضاء المجلس، وممثلو القطاع الخاص والغرف السياحية، والرؤساء التنفيذيون، وشركاء صناعة السياحة الدوليون، بالإضافة إلى عدد من قيادات القطاع السياحي الحكومي والخاص في مصر.

وأعرب شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن تقديره للمجلس العالمي للسياحة والسفر، وشركة «Abercrombie & Kent»، وفرق العمل التابعة لهما، على جهودهم في تنظيم الحدث.

وأكد الوزير أن استضافة مصر لهذه الفعالية تعكس المكانة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري على خريطة السياحة العالمية، والثقة المتزايدة من المؤسسات الدولية فيما تتمتع به مصر من أمن واستقرار، رغم التحديات الجيوسياسية الإقليمية، إلى جانب ما تملكه من مقومات سياحية متنوعة وفريدة تدعم جهود الترويج السياحي.

وأشار إلى أن الحدث يمثل منصة دولية تجمع نخبة من صناع القرار في قطاع السياحة العالمي، موضحًا أن برنامج الفعالية يتضمن عددًا من الجلسات الحوارية الهادفة إلى تبادل الرؤى وصياغة التوجهات المستقبلية لقطاع السياحة والسفر عالميًا.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وكان قد تم الاتفاق على استضافة مصر لهذه الفعالية خلال لقاء جمع شريف فتحي مع Manfredi Lefebvre قبيل افتتاح المتحف المصري الكبير، أعقبه لقاء آخر مع جلوريا جيفارا، الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة والسفر، خلال زيارة الوزير إلى مدريد في يناير الماضي للمشاركة في فعاليات الدورة الـ46 للمعرض السياحي الدولي FITUR 2026، حيث تم بحث الترتيبات التنفيذية الخاصة بالحدث.

ويُعد المجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC) من أبرز المنظمات الدولية الممثلة للقطاع السياحي الخاص عالميًا، إذ يضم رؤساء تنفيذيين لكبرى شركات السياحة والسفر والفنادق ومنظمي الرحلات وشركات التكنولوجيا، ويعمل بالتعاون مع الحكومات لدعم نمو القطاع وتعزيز استدامته.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير السياحة: مصر تعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية باستضافة فعالية WTTC على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.