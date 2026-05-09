منال عوض: صندوق التنمية المحلية يمول 1614 مشروعا باستثمارات بـ 31.5 مليون جنيه

دبي - احمد فتحي في السبت 9 مايو 2026 11:01 صباحاً - ​أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، استمرار جهود الوزارة في تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر البسيطة وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة المعيلة، وذلك من خلال برامج صندوق التنمية المحلية لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بكافة المحافظات.

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريراً من الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية حول جهود الصندوق خلال الفترة من 2025/7/1 وحتى 2026/5/6، تمثلت في ضخ استثمارات بلغت أكثر من 31.5 مليون جنيه لتمويل ​عدد 1614 مشروعاً صغيراً ومتناهي الصغر وبلغت حجم الا​ستفادة من هذه التمويلات عدد 1614 مواطناً، مما وفر فرص عمل مباشرة في مختلف الأقاليم.

وأوضح التقرير أن المرأة جاءت في صدارة المستفيدين بنسبة بلغت 69% من إجمالي المشروعات، بواقع 1112 مستفيدة، مما يعكس نجاح توجهات الدولة في التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة وشملت المشروعات أنشطة إنتاجية، خدمية، زراعية، وحرفية، بما يتماشى مع الميزة التنافسية لكل محافظة.

​وشددت الدكتورة منال عوض ، على أن هذا الدعم يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب والمرأة اقتصادياً وتحقيق التنمية المحلية المستدامة في القرى والمراكز ، مشيرة إلى أن الصندوق مستمر في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في إقامة مشروعاتهم عبر الوحدات المحلية بالمحافظات، بهدف زيادة دخل الأسر البسيطة وتحقيق الشمول الاقتصادي وتأتي هذه الخطوات لتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المحلي وخلق مجتمعات منتجة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية عبر ريادة الأعمال الصغيرة.

