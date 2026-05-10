رئيس وزراء بريطانيا يزور مصر قريبًا

دبي - احمد فتحي في الأحد 10 مايو 2026 03:13 مساءً - حمدي أحمد وسمر السيد _ قال مارك برايسون ريتشاردسون سفير بريطانيا في القاهرة، إن رئيس الوزراء كير ستارمر سيزور مصر خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز أوجه التعاون المشتركة بين البلدين.

أضاف في تصريحات خاصة لجريدة «دوت الخليج»، أن جدول أعمال الزيارة سيتضمن إطلاق الشراكة الإستراتيجية للتعاون في مجموعة من القطاعات، بما في ذلك التجارة والاقتصاد والتعليم والصحة. كما ستشمل الشراكة عناصر دعم التحول الأخضر.

قال إن وفدًا يضم شركات بريطانية مهتمة وتتطلع للاستثمار بالسوق المحلية سيرافق رئيس الوزراء.

وفيما يتعلق بالاتفاقيات المقرر توقيعها خلال الزيارة، قال إن الإعلان عن الاتفاقيات سيتم فور الانتهاء من إبرامها وتوقيعها رسميًّا.

لفت إلى أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين تجاوزت 5 مليارات دولار خلال العام الماضي. وأشار إلى وجود استثمارات جديدة يجري الإعداد لها حاليًا بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من الاتفاقات الخاصة بها.

وتوقع أن تصل قيمة هذه الاستثمارات إلى مليارات الدولارات بحلول نهاية العام الجاري 2026، لافتًا إلى أنها ستتركز بشكل رئيسي في مشروعات البنية التحتية للطاقة، إلى جانب التعليم والصحة وغيرها من القطاعات الرئيسية الأخرى.

وعن حركة السياحة الوافدة من بريطانيا إلى مصر، وإن كانت أعدادها قد تأثرت جراء التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، قال السفير إن الأعداد شهدت زيادة سنوية لتصل إلى نحو 1.2 مليون زائر خلال العام الماضي، مع توقعات باستمرار هذا النمو خلال الفترة المقبلة.

أضاف أن سائحي بلاده لا يزالون يتوافدون إلى المقاصد المصرية المختلفة، للاستمتاع بأشعة الشمس، والشواطئ المصرية، والتاريخ العريق في القاهرة والأقصر وأسوان، مؤكدًا استمرار معدلات الحركة السياحية عند مستوياتها الطبيعية.

