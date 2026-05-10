نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق وتوفير السلع الأساسية واللحوم استعدادًا لعيد الأضحى من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 10 مايو 2026 06:13 مساءً - محمد أحمد _ عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع مديري المديريات على مستوى الجمهورية، لمتابعة آليات العمل خلال المرحلة الحالية، والتي تتضمن عددًا من الملفات الحيوية، في مقدمتها موسم توريد القمح المحلي والاستعدادات المبكرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد الوزير على أهمية التواجد الفعّال ميدانيًا بين المواطنين، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة، مع التصدي لأي ممارسات احتكارية، ورفع درجة الاستعداد بكافة المديريات بما يضمن استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وشدد فاروق على ضرورة التزام كل مسؤول بدوره الكامل في تنفيذ استراتيجية الوزارة والعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تحقيق الانضباط في الأسواق، وتطوير منظومة الخدمات التموينية، والارتقاء بمستوى الأداء داخل المديريات، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الجاهزية والمتابعة اليومية، في ظل تزامن عدد من الملفات الاستراتيجية، وعلى رأسها موسم توريد القمح المحلي باعتباره أحد أهم ركائز الأمن الغذائي، إلى جانب الاستعداد المكثف لعيد الأضحى المبارك وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع واللحوم بالكميات المناسبة.

وفيما يتعلق بموسم توريد القمح المحلي، وجّه الوزير بضرورة المتابعة الدقيقة لمواقع الاستلام والتخزين، وتيسير إجراءات التوريد أمام المزارعين، وسرعة صرف المستحقات، بما يسهم في رفع معدلات التوريد ودعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي.

كما استعرض الاجتماع الاستعدادات الجارية لعيد الأضحى المبارك، حيث شدد الوزير على تكثيف الرقابة على الأسواق، والتأكد من توافر السلع الأساسية واللحوم بكميات كافية، وضبط الأسعار، ومنع أي ممارسات احتكارية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأكد وزير التموين أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة وتقييمًا مستمرًا للأداء، مع ربط واضح بين الجهد المبذول والنتائج المحققة على أرض الواقع، بما يعزز معايير الكفاءة والانضباط، ويدعم قدرة الوزارة على تنفيذ مستهدفاتها.

ووجّه الوزير بضرورة إعداد تقارير دورية حول معدلات الأداء ومؤشرات الإنجاز بكل مديرية، مع التأكيد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق الكامل بين مختلف قطاعات الوزارة والمديريات بالمحافظات خلال المرحلة المقبلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق وتوفير السلع الأساسية واللحوم استعدادًا لعيد الأضحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.