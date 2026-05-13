نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يواصل مكاسبه مع تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران وإغلاق مضيق هرمز من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 مايو 2026 11:01 صباحاً - _ واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الثلاثاء، مدعومة بتصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار حالة الجمود في مسار التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت إلى نحو 108 دولارات للبرميل، وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات العالمية، في ظل استمرار التأثيرات الناجمة عن التوترات العسكرية والسياسية في المنطقة.

ويأتي هذا الارتفاع بعد تعثر جهود التهدئة، ورفض إيران مقترحاً أمريكياً لإنهاء الصراع، مع تمسكها بمطالب وصفتها واشنطن بأنها غير واقعية، ما أدى إلى تزايد حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة.

وتشهد الأسواق ضغوطاً إضافية مع استمرار الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات الملاحية لنقل النفط والغاز عالمياً، حيث كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب نحو خُمس الشحنات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال.

ويُنظر إلى المضيق منذ بداية التصعيد على أنه نقطة ضغط رئيسية في الصراع، مع تنامي المخاوف من استمرار اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النفط يواصل مكاسبه مع تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران وإغلاق مضيق هرمز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.