إكوينور تحذر من أزمة غاز أوروبية إذا استمر إغلاق هرمز

دبي - احمد فتحي في الجمعة 22 مايو 2026 01:07 مساءً - سي إن بي سي_ قال مسؤولون كبار في شركة Equinor النرويجية إن أوروبا قد تواجه نقصاً حاداً في مخزونات الغاز إذا استمر تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز لمدة شهر أو أكثر، مشيرين إلى أن انخفاض المخزونات وتقلبات الأسعار يبطئان عملية التخزين، وفق الخميس 21 مايو.

مستويات التخزين الحالية

أظهرت بيانات رابطة البنية التحتية للغاز في أوروبا أن المخازن ممتلئة بنسبة تزيد قليلاً عن %35، وهو أقل من المعدل الموسمي المعتاد البالغ نحو %50.

ويحتاج الاتحاد الأوروبي إلى رفع المخزون إلى %90 بين أكتوبر وبداية ديسمبر لضمان الاستعداد لفصل الشتاء.

تصريحات مسؤولي إكوينور

قالت هيل أوسترجارد كريستيانسن، النائبة الأولى لرئيس إكوينور لشؤون تجارة الغاز والطاقة، “إذا توقفت الحرب غداً وعاد التدفق الحر إلى المضيق بسرعة، يمكننا الوصول إلى مستوى تخزين مقبول يبلغ %75، لكن إذا استمر الإغلاق بين شهر وثلاثة أشهر فقد يصبح الوضع حرجاً”.

وأشارت إلى أن إعادة ملء المخزون لفصل الشتاء المقبل بدت مشكلة منذ مارس بسبب هيكل الأسعار، حيث تكون عقود الشتاء أرخص من الصيف.

ضبط السوق

قال بيدر بيورلاند، نائب رئيس إكوينور لتجارة الغاز، على هامش مؤتمر فليم للطاقة في أمستردام، إن الحكومات قد تتدخل عبر الحوافز أو القواعد، لكن السوق يمكن أن يعيد التوازن بنفسه عبر تحركات الأسعار.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار قد يقلص استهلاك الغاز من خلال التحول إلى الفحم وزيادة استخدام الطاقة المتجددة، إضافة إلى انخفاض الطلب الصناعي.

وأوضح: “إذا ارتفعت الأسعار إلى 6070 يورو لكل ميجاوات/ساعة كما حدث في بداية الحرب الإيرانية، فإننا نتوقع انخفاض الطلب بنحو 10 مليارات متر مكعب”.

أسعار الغاز الأوروبية

تداولت أسعار الغاز في مركز الهولندي اليوم عند 50 يورو/ميجاوات ساعة، بعد أن بلغت 74 يورو في مارس، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2023.

