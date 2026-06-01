إيران تعيد تشغيل 3 منصات غاز في حقل بارس الجنوبي

دبي - احمد فتحي في الاثنين 1 يونيو 2026 10:07 صباحاً - _ قال تورج دهقاني، الرئيس التنفيذي لشركة بارس للنفط والغاز، إن إيران استأنفت إنتاج الغاز من ثلاث منصات بحرية في حقل بارس الجنوبي للغاز، بعد توقفه مؤقتًا نتيجة الهجمات الإسرائيلية التي أثرت على قدرة المعالجة في بعض المنشآت البرية المرتبطة بالحقل.

وأوضح دهقاني، في تصريحات لوسائل إعلام رسمية، أن المنصات البحرية الثلاث لم تتعرض لأي أضرار مباشرة جراء الهجمات، مشيرًا إلى أنه تم استئناف الإنتاج وتحويل الغاز المستخرج إلى محطات معالجة أخرى في المنطقة لضمان استمرار العمليات.

وأضاف أن أعمال الإصلاح ما زالت جارية في المنشآت المتضررة، بهدف إعادة الطاقة التشغيلية الكاملة لمنظومة المعالجة في أقرب وقت ممكن.

ويعد حقل بارس الجنوبي أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، ويمثل ركيزة أساسية لإنتاج الغاز في إيران، ما يجعل استمرارية تشغيله ذات أهمية كبيرة لقطاع الطاقة الإيراني.

