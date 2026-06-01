جيش الاحتلال يعلن مقتل 26 ضابطا وجنديا وإصابة 1180 منذ تجدد القتال فى جنوب لبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يونيو 2026 11:18 صباحاً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل 26 ضابطا وجنديا وإصابة 1180 آخرين منذ تجدد القتال في جنوب لبنان مطلع مارس الماضي، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف جيش الاحتلال: "69 ضابطا وجنديا إصاباتهم خطيرة و134 آخرين إصاباتهم متوسطة جراء العمليات بجنوب لبنان"

وتابع: "مقتل 14 ضابطا وجنديا منذ إعلان وقف إطلاق النار 10 منهم بمسيرات انقضاضية".

أعلن حزب الله تنفيذ 19 عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيلية، شملت مواقع عسكرية وتجمعات للجنود وآليات داخل جنوب لبنان وشمالي إسرائيل، وذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري على الحدود بين الجانبين.

وشهدت منطقة قلعة الشقيف جنوبي لبنان النصيب الأكبر من الهجمات، حيث استهدف الحزب قوات إسرائيلية وآليات عسكرية في محيط المنطقة بعدة عمليات متتالية، كما أعلن استخدام طائرات مسيّرة انقضاضية لضرب أهداف عسكرية ومعدات تقنية تابعة للجيش الإسرائيلي.

وامتدت الهجمات إلى داخل شمالي إسرائيل، حيث طالت مستوطنات ومواقع عسكرية في شلومي ونهاريا وصفد والكريوت والمطلة، إضافة إلى قصف بنى تحتية عسكرية بصليات صاروخية واستهداف موقع حانيتا بطائرة مسيّرة.

كما استهدفت عمليات أخرى تجمعات وآليات إسرائيلية في عدد من المناطق الحدودية بجنوب لبنان، بينها البياضة ويحمر الشقيف والعديسة ودبل والقوزح ودبين ومارون الراس، في وقت تتواصل فيه المواجهات الميدانية بين الطرفين وسط مخاوف من اتساع رقعة التصعيد.