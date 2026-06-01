ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 282 حالة بالكونغو الديمقراطية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يونيو 2026 11:18 صباحاً - أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 282 حالة، بعد تسجيل 19 إصابة جديدة خلال الساعات الماضية، وفقاً لبيانات رسمية صدرت أمس ، الأحد.

وأوضحت السلطات، أن مقاطعة إيتوري، التي تشهد بؤرة التفشي الرئيسية، سجلت 264 حالة مؤكدة، فيما تم رصد 15 حالة في مقاطعة كيفو الشمالية و3 حالات في كيفو الجنوبية، وذلك وفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز.