دور الأعشاب في تخفيف أعراض سن اليأس..تمنحكِ الراحة التي تبحثين عنها

ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 282 حالة بالكونغو الديمقراطية

ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 282 حالة بالكونغو الديمقراطية

ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 282 حالة بالكونغو الديمقراطية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يونيو 2026 11:18 صباحاً - أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 282 حالة، بعد تسجيل 19 إصابة جديدة خلال الساعات الماضية، وفقاً لبيانات رسمية صدرت أمس ، الأحد.

 

وأوضحت السلطات، أن مقاطعة إيتوري، التي تشهد بؤرة التفشي الرئيسية، سجلت 264 حالة مؤكدة، فيما تم رصد 15 حالة في مقاطعة كيفو الشمالية و3  حالات في كيفو الجنوبية، وذلك وفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز.

 

تكثيف جهود الاستجابة لاحتواء انتشار الفيروس

وتواصل السلطات الصحية، بدعم من المنظمات الدولية والشركاء الإنسانيين، تكثيف جهود الاستجابة لاحتواء انتشار الفيروس، من خلال تعزيز مراكز العلاج وتتبع المخالطين وتوسيع حملات التوعية المجتمعية.

ويُعد هذا التفشي من أكبر موجات الإيبولا التي تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة، وسط مخاوف من انتقال العدوى إلى مناطق جديدة إذا لم يتم احتواء وباء الايبولا بسرعة.


 

 

 

