نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: نمو الإيرادات الضريبية 29%؜ خلال الفترة من يوليو إلى مارس دون أعباء إضافية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 1 يونيو 2026 05:55 مساءً - وجَّه أحمد كجوك وزير المالية، الشكر لمجتمع الأعمال قائلًا: «معًا نجني ثمار مسار التسهيلات والحوافز الضريبية»، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 29%؜ خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين دون أعباء إضافية، نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة وجهود تبسيط وتسهيل النظام الضريبي.

الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تعزز مسار التحول إلى ثقافة «خدمة العملاء»

قال الوزير، إن العام المالي المقبل 2026/ 2027 سيشهد تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الالتزامات والأعباء عن المواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تعزز مسار التحول إلى ثقافة «خدمة العملاء».

40 إجراءً ضريبيًا وجمركيًا للتيسير على المستثمرين

أشار إلى أننا لدينا 40 إجراءً ضريبيًا وجمركيًا للتيسير على شركائنا المستثمرين حتى يكبروا ويتوسعوا وينمو اقتصادنا، موضحًا أننا نعمل على خفض زمن الإفراج الجمركي ودفع حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

إطلاق موبايل أبلكيشن للضرائب العقارية.. وموبايل أبلكيشن آخر للتصرفات العقاريه

تابعنا على | Linkedin | instagram

أكد كجوك، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق موبايل أبلكيشن للضرائب العقارية، وموبايل أبلكيشن آخر للتصرفات العقارية، لافتًا إلى افتتاح والتوسع فى المراكز الضريبية المتميزة خلال الأيام المقبلة لدفع مسار التحول الرقمي لصالح شركائنا.

نعمل على دفع تنافسية الأنشطة الاقتصادية ومساندة الأنشطة الإنتاجية والتصديرية

أوضح وزير المالية، أننا نعمل على دفع تنافسية الأنشطة الاقتصادية، ومساندة الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير المالية: نمو الإيرادات الضريبية 29%؜ خلال الفترة من يوليو إلى مارس دون أعباء إضافية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.