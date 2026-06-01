رئيس إكسون موبيل يحذر من ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير

دبي - احمد فتحي في الاثنين 1 يونيو 2026 05:55 مساءً - سي ان بي سي _ وجّه نيل تشابمان، نائب الرئيس الأول لشركة إكسون موبيل تحذيراً شديد اللهجة للجمهور من احتمال ارتفاع أسعار الطاقة بشكلٍ كبير خلال الأسابيع القادمة، وذلك في نفس اليوم الذي وافق فيه مجلس إدارة الشركة على نقل مقرها الرئيسي من نيوجيرسي إلى تكساس.

وفي كلمته في مؤتمر بيرنشتاين بنيويورك، حذّر تشابمان من أن أسعار النفط الخام قد تصل إلى 160 دولاراً للبرميل خلال الأسابيع القادمة، مع وصول مخزونات الاحتياطيات المتناقصة إلى أدنى مستوياتها، وفق ما نقلت فوكس نيوز.

وقال: “نحن نقترب من مستويات مخزونات غير مسبوقة، مستويات منخفضة للغاية. يمكنكم مناقشة ما إذا كانت هذه المستويات ستصل إلى تلك المستويات المنخفضة خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. بمجرد الوصول إلى تلك النقطة، ستشهدون ارتفاعاً حاداً في الأسعار”.

وأرجع تشابمان انخفاض الأسعار إلى قيام دول مختلفة بالإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية.

ثم حذر من أن سعر خام برنت، المعيار الرئيسي لسعر النفط الخام في السوق العالمية، “سيرتفع بشكل حاد… إلى 150 أو 160 دولارًا”.

وأضاف: “أعتقد أن استقرار سعر النفط الخام عند مستوى يتراوح بين 90 و110 دولارات خلال الأسابيع الستة الماضية، قد تم تخفيفه فعلياً بانخفاض المخزونات. لا يمكن أن يستمر هذا الوضع إلى الأبد”.

انخفض سعر النفط الخام المؤرخ من متوسط ​​شهري قدره 117 دولاراً في أبريل إلى ما يقرب من 103 دولارات في مايو، وانخفض بشكل حاد في الأيام الأخيرة على خلفية أنباء عن إحراز تقدم في اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

مع ذلك، لا يزال سعره أعلى بكثير مما كان عليه قبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل حملة قصف على إيران في أواخر فبراير، حين كان يحوم حول 75 دولاراً للبرميل، وفقاً لبيانات ستاندرد آند بورز غلوبال.

وقد وجّه تشابمان رسالته في اليوم نفسه الذي وافق فيه مساهمو إكسون على خطة لنقل المقر القانوني للشركة من نيوجيرسي إلى تكساس.

أشار دارين وودز، الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، في بيان له، إلى البيئة التنظيمية القوية في تكساس، قائلاً إن الولاية تُعدّ خياراً أفضل للشركة.

وأضاف: “من المهم أن يكون مقرنا القانوني متوافقاً مع مقر عملياتنا، في ولاية تُدرك طبيعة أعمالنا ولها مصلحة في نجاح الشركة”.

