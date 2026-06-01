رئيس الوزراء يجتمع مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية لاستعراض عددٍ من الملفات

رئيس الوزراء يجتمع مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية لاستعراض عددٍ من الملفات

مصر تدين بأشد العبارات الهجمات المتكررة على دولة الكويت الشقيقة

مصر تدين بأشد العبارات الهجمات المتكررة على دولة الكويت الشقيقة

لجنة الكنيست تصادق على مشروع قانون حل البرلمان تمهيداً لطرحه للتصويت

لجنة الكنيست تصادق على مشروع قانون حل البرلمان تمهيداً لطرحه للتصويت

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية باكستان ويناقشان تطورات مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية باكستان ويناقشان تطورات مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية

رئيس إكسون موبيل يحذر من ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير

رئيس إكسون موبيل يحذر من ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير

وزير الاستثمار: اهتمام خاص بالاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات لتعزيز نفاذ الصادرات إلى الأسواق الخارجية

وزير الاستثمار: اهتمام خاص بالاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات لتعزيز نفاذ الصادرات إلى الأسواق الخارجية

العدد 1147 من نشرة دوت الخليج

العدد 1147 من نشرة دوت الخليج

د. محمد عوض: تطوير مراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات ضمن خطة الهيئة لرفع كفاءة الخدمات

د. محمد عوض: تطوير مراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات ضمن خطة الهيئة لرفع كفاءة الخدمات

الحكومة تدرس مقترح إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي في اقتصادية قناة السويس

الحكومة تدرس مقترح إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي في اقتصادية قناة السويس

كايرو سولار تنفذ 10 محطات طاقة شمسية باستثمارات 300 مليون جنيه

كايرو سولار تنفذ 10 محطات طاقة شمسية باستثمارات 300 مليون جنيه

الرئيسية أخبار مصرية

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية باكستان ويناقشان تطورات مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية باكستان ويناقشان تطورات مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية باكستان ويناقشان تطورات مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يونيو 2026 06:30 مساءً - تلقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً يوم الاثنين الاول من يونيو من السيد محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الصديقين بشأن التطورات الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة لدعم الامن والاستقرار  بالمنطقة.

 

تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات بشأن آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفى مقدمتها تطورات مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، حيث أكد الوزيران الأهمية البالغة لمواصلة المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، بما يسهم في التوصل لتفاهمات توافقية تدعم جهود التهدئة وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددين على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية كسبيل لمعالجة الأزمة الراهنة، وبما يحول دون اتساع دائرة الصراع وتفاقم تداعياته على دول وشعوب المنطقة.

 

وقد أكد الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، فى إطار مساعى البلدين للتوصل لتوافق بين الولايات المتحدة وايران يراعى شواغل جميع الأطراف ويؤدى إلى إنهاء الحرب ودعم الامن والاستقرار بالمنطقة.

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

لجنة الكنيست تصادق على مشروع قانون حل البرلمان تمهيداً لطرحه للتصويت

أخبار ذات صلة

0 تعليق