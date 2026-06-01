وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية باكستان ويناقشان تطورات مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يونيو 2026 06:30 مساءً - تلقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً يوم الاثنين الاول من يونيو من السيد محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الصديقين بشأن التطورات الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة لدعم الامن والاستقرار بالمنطقة.

تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات بشأن آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفى مقدمتها تطورات مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، حيث أكد الوزيران الأهمية البالغة لمواصلة المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، بما يسهم في التوصل لتفاهمات توافقية تدعم جهود التهدئة وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددين على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية كسبيل لمعالجة الأزمة الراهنة، وبما يحول دون اتساع دائرة الصراع وتفاقم تداعياته على دول وشعوب المنطقة.

وقد أكد الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، فى إطار مساعى البلدين للتوصل لتوافق بين الولايات المتحدة وايران يراعى شواغل جميع الأطراف ويؤدى إلى إنهاء الحرب ودعم الامن والاستقرار بالمنطقة.