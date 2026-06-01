لجنة الكنيست تصادق على مشروع قانون حل البرلمان تمهيداً لطرحه للتصويت

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يونيو 2026 06:30 مساءً - صادقت لجنة الكنيست الإسرائيلية، صباح الاثنين، على مشروع قانون حل الكنيست الـ25 بالقراءة الأولى، تمهيداً لعرضه في وقت لاحق اليوم على الهيئة العامة للتصويت، في خطوة قد تمهد لإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل خلال الأشهر المقبلة.

موعد الانتخابات المحتمل

وقال رئيس الائتلاف الحكومي الحكومى، أوفير كاتس، الذي قدم مشروع القانون، إن التقديرات الحالية تشير إلى أن موعد الانتخابات المحتمل قد يكون بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر المقبلين.

وكان مشروع القانون قد اجتاز القراءة التمهيدية قبل نحو أسبوع ونصف، بعدما حظي بتأييد واسع داخل الكنيست، حيث صوّت لصالحه 110 أعضاء من دون أي معارضة.

استكمال الإجراءات التشريعية

وفي سياق متصل، أكد سكرتير الحكومة الإسرائيلية، يوسي فوكس، خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن ناقشت مشروع قانون التجنيد، أن الحكومة لا تزال تعتزم المضي قدماً في إقرار القانون، مشيراً إلى أنها تسعى لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة وصولاً إلى التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة.