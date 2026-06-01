كايرو سولار تنفذ 10 محطات طاقة شمسية باستثمارات 300 مليون جنيه

دبي - احمد فتحي في الاثنين 1 يونيو 2026 05:55 مساءً - شاهندة إبراهيم _ تنفذ شركة كايرو سولار، المتخصصة في أنظمة الطاقة الشمسية، مشروعات جديدة خلال 12 شهرًا بالمقبلة باستثمارات تقارب 300 مليون جنيه.

المشروعات بقدرة إجمالية نحو 20 ميجاوات معظمها للمصانع في نطاق القاهرة الكبرى

وقال المهندس حاتم توفيق، العضو المنتدب للشركة، إن هذه المشروعات بقدرة إجمالية نحو 20 ميجاوات، وهي موزعة على نحو 10 محطات معظمها للمصانع في نطاق القاهرة الكبرى.

وأضاف توفيق، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، أن شركة كايرو سولار لا تدرس حاليًا التوسع خارج السوق المصرية، كما لا تعتزم زيادة رأسمالها في الوقت الراهن، وأرجع ذلك إلى الحاجة لاستقرار التشريعات والق قوانين المنظمة للقطاع.

وأكد العضو المنتدب، أن القرارات والتوجيهات غير المستقرة تشكل تحديًا أمام ضخ استثمارات جديدة، إذ يحتاج المستثمر إطارًا قانونيًا واضحًا ومستقرًا يشجع على التوسع طويل الأجل.

وبخصوص فرص تصنيع الألواح الشمسية محليًا، أشار العضو المنتدب إلى بدء تحركات من بعض المستثمرين للدخول في هذا المجال داخل السوق المصرية.

ويرى أن نجاح هذه الصناعة يشترط إتاحة حوافز تمنح مصر ميزة تنافسية، مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية وتخصيص الأراضي، لدعم تحقيق ما وصفه بـ”سيادة الطاقة”.

وأضاف توفيق أن توطين صناعة الألواح الشمسية يدعم قدرة الدولة على مواجهة الأزمات العالمية أو اضطرابات الطاقة، ويساعد خطط التصدير للأسواق الإفريقية، شريطة توفر البيئة الاستثمارية المناسبة.

