انت الأن تتابع خبر خصم 30%: الحكومة تعلن عن مفاجآت بالجملة لأولياء الأمور قبل بدء الدراسة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدء الدراسة.. أسابيع قليلة وتنطلق أول أيام الدراسة في مختلف مدارس الجمهورية، وبالتزامن مع قرب بدء الدراسة، أعلنت الحكومة والمحافظات عن مفاجآت بالجملة للأهالي وأولياء أمور الطلاب، حيث تتأهب المحافظات لإطلاق معارض “اهلا مدارس” والتي تطرح فيها جميع مستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة عن السوق والمحلات التجارية والتخفيضات تصل إلى 30 بالمائة.

معارض اهلا مدارس قبل بدء الدراسة

كشفت تقارير صادرة عن بعض المحافظات، أنه من المقرر أن ينطلق معرض اهلا مدارس رسميا ، يوم 1 سبتمبر المقبل لعام 2024، وتحديدا يوم الاحد المقبل.

سيتم طرح في معارض اهلا مدارس، كميات كبيرة من مستلزمات المدارس التي يحتاجها الطلاب في مختلف المراحل مثل الادوات المكتبية والكشاكيل والاقلام وايضا الزي المدرسي الموحد والشنط المدرسي بمختلف انواعها.

موعد بدء الدراسة