30 دقيقة.. الأهلي يسيطر على السوبر الأفريقي واتحاد العاصمة يفرض التعادل السلبى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 سبتمبر 2023 10:29 مساءً - مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة الجزائري التي تجمعهما الجمعة على استاد الملك فهد الدولي في بطولة السوبر الأفريقي بمدينة الطائف السعودية والنتيجة هي التعادل السلبي.

ويُدير المباراة ، الحكم الجابوني بيير جيسلان أتشو ويعاونه الثنائي الجابوني بوريس ديتسوجو، والكاميروني كارين أتيزامبونج فومو، وتتولى الحكمة ماريا ريفيت من موريشيوس تقنية الـ VAR ويعاونها المغربي عادل زوراق.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ، ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ، ومحمد هاني وعلي معلول، وامام عاشور وديانج ومروان عطية ورضا سليم وكهربا.

وتواجد على دكة بدلاء الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي كلا من ياسر إبراهيم وصلاح محسن وأفشة وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس .

وجاء تشكيل اتحاد العاصمة الجزائري كالتالي: أسامة بن بوط في حراسة المرمى، وسعدي رضواني - آدم عليلات - زين الدين بلعيد - نبيل لعمارة في الدفاع، براهيم بن زازا - أسامة شتا - توميسانج أوريبوني - نور فتوحي في الوسط، وعبد الفتاح بلقاسمي - خالد بوسيليو في الهجوم.

بداية المباراة جائت حماسية للغاية ولم يستمر "جس النبض" سوى لحظات بعدها كاد اتحاد العاصمة يثسجل هدفاً مُبكراً في الدقيقة الثانية لكن محمد الشناوي تألق وأنقذ الموقف ببراعة قبل أن يرد الأهلي بهجمة خطرة عن طريق الشحات وكهربا لكنها تضييع.

واصل الأهلي الضغط وسدد امام عاشور كرة قوية أمسك بها حارس الفريق الجزائري وتدخل كهربا وسدد الكرة في شابك اتحاد العاصمة لكن الحكم ألغى الهدف بداعي أحتكاك كهربا بحارس الفريق الجزائري بعدما أمسك بالكرة.

تواصلت الإثارة في ملعب المباراة وتألق الشناوي مرة أخرى وتواصل الأداء القوي من الفريقين، ومرر كهربا كرة خطرة الى رضا سليم الذي توغل بين دفاع الفريق الجزائري لكنه سددها في جسد حارس اتحاد العاصمة.

الاهلي فرض سيطرته على اللقاء وطالب كهربا باحتساب ضربة جزاء بعدما تمت عرقلته في منطقة جزاء الفريق الجزائري لكن الحكم الجابوني بيير جيسلان رفض طلب كهربا واشهر له بطاقة صفراء.

