التعليم: متابعة مستمرة لصيانة المدارس الخاصة والحكومية ونقل الطلاب لأماكن بديلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 10:29 مساءً - تحدث شادى زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن استعداد الوزارة للعام الدراسى الجديد قائلا:" الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عقد سلسلة من الاجتماعات استعدادا للعام الدراسى الجديد، كما عقد اجتماعا مع هيئة الأبنية التعليمية لصيانة المدارس، وكان هناك توجيه أن يتم نقل التلاميذ الموجودين بالمدارس التى تخضع للصيانة لمدرسة أخرى.

وأضاف شادى زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار على قناة النهار، أن أى مدرسة لها تقرير عن الصيانة الشاملة ويتم نقل الطلاب حتى الإنتهاء من الصيانة، كما أن هناك متابعة مستمرة من هيئة الأبنية التعليمية للمدارس التى تحتاج لصيانة شاملة ونقل الطلاب.

أوضح شادى زلطة أن هنا متابعة مستمرة أيضا على المدارس الخاصة فيما يتعلق بالسلامة والمعايير التى تفرضها هيئة الأبنية التعليمية، مشيرا إلى أن وزير التعليم وجه هذا العام بتحديد مسئول فى كل مدرسة بعمل تقرير أسبوعى عن المدارس التى تحتاج صيانة وهناك تحديث مستمر لكل أعمال الصيانة.