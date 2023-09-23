نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد موسى مشيدا بوزارة الداخلية: العيون الساهرة لحماية الوطن من كل المخاطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الإعلامي محمد موسى، بجهود رجال وزارة الداخلية في حفظ الأمن واستقرار الأوضاع في البلاد بعد تجفيف منابع الإرهاب.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الحقيقة الفكر الأمني تغير بشكل كامل وبقينا سابقين دول كبيرة كتير والندوات التي تنظمها وزارة الداخلية من وقت لآخر بأكاديمية الشرطة وفي مختلف المجالات لها انعكاس كبير علي تطوير المنظومة الأمنية بشكل كامل".

تابع، كل التحية للواء محمود توفيق وزير الداخلية وللسيد اللواء الدكتور هاني أبوالمكارم مساعد الوزير لأكاديمية الشرطة واللواء دكتور نضال يوسف مدير كلية الشرطة علي هذا الجهد العظيم وطبعا الشكر موصول لكل أجهزة وزارة الداخلية العيون الساهرة لحماية هذا الوطن من كل المخاطر".