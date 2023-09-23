نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتابع أعمال إنشاء المحاور المرورية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عدد من المحاور المرورية الجارى تنفيذها بطريق مصر أسيوط الزراعي نطاق مراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية والبدرشين لمتابعة سير العمل بها والتأكد من مدى إلتزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال.

وخلال الجولة شدد محافظ الجيزة على رؤساء المراكز والمدن الواقع بنطاقها المشروعات بسرعة إزالة التعديات والمنشأت المتعارضة معها لتمكين الشركات القائمة على الأعمال من الإنتهاء من القطاعات المتبقية.

كما وجه المحافظ مسؤلي الشركات المنفذة بمنع تراكم أية مخلفات بمواقع العمل ورفعها أولا بأول للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن.

شملت جولة المحافظ تفقد أعمال إنشاء كوبري أعلى مزلقان أبوالنمرس ووصلة محور حسب الله الكفراوى نطاق أبو النمرس وأعمال تطوير ورصف طريق أبو ربع بمدخل مركز ومدينة البدرشين.

حيث أشار محافظ الجيزة علي أهمية تلك المحاور في دعم السيولة المرورية بالقطاع الواقع جنوب المحافظة والربط بين المراكز وبعضها وتسهيل حركة تنقل المواطنين.

لافتا إلى أن أعمال إنشاء كوبري أعلى مزلقان أبو النمرس يساهم في نقل الحركة من طريق مصر أسيوط أعلى السكة الحديد حفاظًا على سلامة المواطنين.



IMG-20230923-WA0008

IMG-20230923-WA0013

IMG-20230923-WA0011

IMG-20230923-WA0012

IMG-20230923-WA0010

IMG-20230923-WA0006

IMG-20230923-WA0009

IMG-20230923-WA0014

IMG-20230923-WA0002

IMG-20230923-WA0005

IMG-20230923-WA0004

IMG-20230923-WA0003

IMG-20230923-WA0007